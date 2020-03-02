ВООЗ: Поширення коронавірусу можна спинити, на відміну від грипу

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Понеділок, 2 березня 2020, 23:55

За минулу добу зафіксовано майже в дев'ять разів більше нових випадків захворювання на коронавірус за межами Китаю, ніж всередині, але у ВООЗ впевнені, що поширення хвороби можна спинити - на відміну від сезонного грипу.

Джерело: заява директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейєсуса на прес-конференції в Женеві, яку цитує Reuters.

Пряма мова Гебрейєсуса: "Ми знаходимося на незвіданій території - ми ніколи раніше не бачили респіраторного патогена, який передається у суспільстві, але в той же час може бути стриманий правильними заходами.

Якби це була епідемія грипу, ми б очікували побачити широке поширення серед населення по всьому світу на даний момент, і зусилля з її уповільнення або стримування не були ефективними.

Але стримування COVID є можливим і має залишатися першочерговим пріоритетом для всіх країн".

Деталі: За його словами, кількість випадків COVID-19 у Китаї продовжує скорочуватися, і в неділю було зареєстровано 206 нових інфекцій, найнижчий показник за період з 22 січня.

Директор ВООЗ наголошує, що із 8 739 випадків, про які повідомила 61 країна за межами Китаю, 81% є лише у чотирьох країнах. Тим часом серед інших 57 постраждалих країн 38 повідомили про 10 випадків або менше, 19 повідомили лише про один випадок, і "значна кількість країн вже мала вірус".

Керівник програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що стримування і значне уповільнення поширення вірусу дозволяє органам охорони здоров'я та лабораторіям підготуватися і розробити ліки та вакцини.

Він зазначив, що крайні заходи, вжиті владою в Ухані для припинення поширення вірусу, ймовірно, не потрібні в інших місцях.

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Нагадаємо, 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 2 березня від коронавірусу померли 3048 осіб, зафіксовано понад 89 тисяч випадків захворювання, понад 45 тисяч осіб одужали.

Українська правда


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