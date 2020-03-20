У Мін’юсті розповіли, як борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО

У місцях позбавлення волі заборонили побачення з родичами, а на прогулянку пускають тільки з сусідами по камері, щоб попередити поширення коронавірусу.

Джерело: заступник міністра юстиції Олена Висоцька у коментарі Цензор.НЕТ

Пряма мова: "Ми розробили низку планових заходів, сконцентрувавшись на тому, щоб попередити можливе проникнення інфекції в будь-яку з установ, що входять у пенітенціарну систему.

Тому змушені були вдатися до непопулярних заходів. Наприклад, обмежити відвідування місць позбавлення волі, скасувавши побачення з родичами.

Також щодня на пропускних пунктах перевіряється персонал і, якщо є будь-які симптоми, які вказують, що людина може бути хворою, її не допускають до роботи. Перевіряють в обов'язковому порядку і людей, яких за рішенням суду поміщають під варту. Їх відправляють на 14-денний карантин".

Деталі: За її словами наразі співробітників в’язниць і колоній зобов’язали постійно провітрювати приміщення і проводити додаткове прибирання.

На прогулянку ув'язнених виводять із тими, з ким вони перебувають в одній камері.

Заступник міністра додала: якщо у в’язниці виявлять хворого, то його ізолюють, зроблять тест і, якщо вірус буде підтверджено – госпіталізують під охороною у звичайну інфекційну лікарню.

А ув’язнених, які контактували з хворим, відселять в окреме приміщення для спостереження.

Ні тестів, ні лабораторій у пенітенціарній системі немає, аналізи передаватимуть у лабораторії, що працюють у регіонах.

За словами Висоцької, наразі Мін’юст з питань запобігання поширенню коронвіруса консультується з експертами з Міжнародного Червоного Хреста та іншими донорськими організаціями, які займаються охороною здоров'я.

Зараз для місць позбавлення волі потрібні засоби індивідуального захисту для медперсоналу.

На думку Висоцької, коронавірус в Україні не може викликати тюремні бунти, як це було в Італії, ситуація повністю контрольована.

Що стосується ізоляторів тимчасового тримання Нацполіції, то за словами начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, на даний момент серед людей, які перебувають під вартою, хворих немає.

Він пояснив, що у місцях позбавлення волі багато людей хворих на туберкульоз, тому там є спеціальні камери на випадок карантину. А якщо люди будуть госпіталізовані з коронавірусом, то правоохоронці готові забезпечити охорону в лікарнях.

Видання також повідомляє, що Офіс генпрокурора направив начальникам міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту лист з проханням проводити засідання суду виключно в режимі відеоконференцій.