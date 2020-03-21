У суботу в Україну з Парижу прибув перший спецрейс з 132 українцями на борту.

Джерело: сторінка "Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України" в Facebook

Деталі: У МЗС зазначили, що, за повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту, тобто авіаквитків для подальшого слідування.

Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля в Парижі.

На сторінці також повідомляється, що станом на 10:00 21 березня 29 155 громадян України повернулися з Єгипту.

З них 25 016 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 4 139 – з Хургади.

Крім того, зазначається, що посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями.