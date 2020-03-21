Стоп коронавірус: На самоізоляції перебувають майже мільярд людей - AFP

Станом на суботу майже мільярд людей по всьому світу змушені не покидати власні домівки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Такі підрахунки зробила AFP, повідомляє "Європейська правда".

Кількість загиблих від вірусу зросла до 11 000 осіб по всьому світу, причому тільки в самій Італії, де за останній тиждень число смертельних випадків неухильно зростало, налічується понад 4000 смертей.

Згідно з підрахунками AFP, в даний час близько 900 мільйонів людей перебувають під "домашнім арештом" в 35 країнах світу, в тому числі 600 мільйонів тих, які змушені не покидати свої будинки через обов'язкові урядові заборони. Тут йдеться про 22 країни, чиї уряди офіційно запровадили обмеження на пересування.

Решта людей живуть в країнах, де діють комендантські години (як в Болівії), карантин (як в головних містах Азербайджану і Казахстану) або ж просто дотримуються настирних закликів не залишати свої будинки (як в Ірані).

У Європі найбільш жорсткі обмеження наразі діють в Італії, Франції, Бельгії, Іспанії, Австрії.

У той час як президент Дональд Трамп наполягає на тому, що Сполучені Штати "виграють" війну проти вірусу, окремі штати різко посилили обмеження, а Нью-Йорк і Іллінойс приєдналися до Каліфорнії, наказавши жителям залишатися вдома.

Найбільше страждають від вірусу люди похилого віку та люди з вже існуючими захворюваннями, але Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що молоді люди також вразливі.

"Сьогодні у мене є послання для молоді: ви не непереможні. Цей вірус може покласти вас у лікарню на декілька тижнів - або навіть вбити", - сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.