В Іспанії за добу 394 померлих від коронавірусу, надзвичайний стан продовжили на 15 днів

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Неділя, 22 березня 2020, 14:06

В Іспанії за останню добу від коронавірусу померли 394 людини, загалом з початку епідемії померли 1725 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, в Іспанії зафіксовано 28 572 випадків інфікування, з них 1785 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 2575 людей вже виписали після одужання. 

Вранці у неділю уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан ще на 15 днів, про що прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив регіональним лідерам на нараді.

Термін надзвичайного стану спливав 29 березня, після його продовження обмеження діятимуть і протягом Великодніх свят.

Санчес повідомив, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.

Найбільш постраждалою від коронавірусу в Європі залишається Італія.

Як повідомлялося, за останні 24 години в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 793 людини, загалом в країні померли вже 4825 людей. 

Теми: Іспанія коронавірус


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