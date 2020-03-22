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У Польщі - сьома смерть від коронавірусу, інфіковані 563 людини

Неділя, 22 березня 2020, 14:40
У Польщі - сьома смерть від коронавірусу, інфіковані 563 людини

У Польщі повідомили про смерть сьомої людини, заражено] коронавірусом. Чоловік помер в лікарні міста Радом, в центральній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За даними Міністерства охорони здоров'я, померлому було 43 роки, він знаходився в лікарні у важкому стані.

Міністерство також підтвердило 16 нових випадків зараження за останню добу. Таким чином, число заражених в Польщі збільшилося до 563.

"У нас є 16 нових випадків коронавірусної інфекції, підтверджених позитивним результатом лабораторних досліджень. Підтверджені випадки стосуються: 5 осіб з Люблінського воєводства, 4 осіб з Малопольського воєводства, 3 осіб з Нижньосілезького воєводства, 2 осіб з Підкарпатського воєводства і по одному з Поморського та Опольського воєводств", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

З 20 березня в Польщі оголошено загрозу епідемії. Було вирішено продовжити закриття всіх навчальних закладів і коледжів до Великодня. Раніше всі навчальні заклади в країні мали бути закриті до 25 березня.

Глава уряду Матеуш Моравецькій заявив, що штрафи за порушення карантину будуть посилені. Штраф збільшиться з 5 тисяч до 30 тисяч злотих.

Раніше повідомлялося про те, що заразився міністр навколишнього середовища Міхал Вось. Міністри, які були на останньому засіданні уряду, пройшли тести на коронавірус. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПольща
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