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Уряд Орбана пропонує продовжити надзвичайну ситуацію в Угорщині

Неділя, 22 березня 2020, 22:31

Уряд Угорщини подав до парламенту законопроєкт, яким пропонується продовжити на невизначений термін стан надзвичайної ситуації, який було оголошено через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання 444.hu.

У разі затвердження законопроєкту уряд отримає право призупинити застосування певних законів, відступити від закону або прийняти інші надзвичайні заходи.

У вступі до документа наголошується, що заходи можуть здатися "незвичайними і чужими обмеженнями", але їх дотримання, "співпраця і дисципліна, можуть бути найбільш важливою силою для угорців".

Якщо надзвичайна ситуація буде продовжена, то не буде необхідності скликати парламент через епідемію; муніципальні органи не можуть бути розпущені; тимчасові вибори або референдуми не проводяться.

Крім того, передбачаються покарання за порушення епідеміологічних заходів, аж до тюремного ув'язнення.

Рішення про закінчення надзвичайної ситуації буде приймати уряд.

Надзвичайна ситуація була оголошена урядом Угорщини 11 березня, але згідно з Конституцією, постанова могла залишатися чинною тільки протягом 15 днів без дозволу парламенту.

Представлений зараз закон пропонує продовжити цей термін до "зникнення небезпеки" коронавірусу, і передбачає, що парламент більше не збереться в 2020 році.

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