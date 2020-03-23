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Європі може знадобитися 2 роки для перемоги над коронавірусом – китайський експерт

Понеділок, 23 березня 2020, 07:47
Європі може знадобитися 2 роки для перемоги над коронавірусом – китайський експерт
ecdc.europa.eu

Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європі варто забути про ідею, що пандемія Covid-19 скоро закінчиться, і підготуватися до битви, яка може тривати до 2 років.

Джерело: голова шанхайської групи клінічних експертів Covid-19 Чжан Веньхун на відеоконференції, організованій китайським консульством у німецькому місті Дюссельдорф, "South China Morning Post"

Пряма мова: "Буде цілком нормально, якщо вірус буде приходити і йти – і триватиме один чи два роки... Я можу сказати вам зараз: забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться.

Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи повинні бути надзвичайно радикальними. Якби весь світ міг перестати рухатися впродовж чотирьох тижнів, пандемію можна було б зупинити. Але я не можу уявити, щоб коли-небудь відбувалася повна глобальна зупинка. Навіть у Німеччині або Європі".

Деталі: Чжан, який також є директором департаменту інфекційних захворювань у лікарні Хуашань Університету Фудань у Шанхаї, сказав, що Китай зміг повсюдно закрити міста завдяки тому, що перший спалах збіглася зі святом Місячного Нового року, коли школи та підприємства все одно мали закритися.

Раніше він передбачав, що епідемія в Китаї досягне піку в період із квітня по червень, а потім відступить влітку, спорадично повторюючись протягом осені та зими, – і знову досягне свого піку наступної весни, хоч і в менших масштабах.

Але оскільки епідемія стала пандемією, вона неминуче буде тривалою, і коли саме вона може бути взята під контроль – цього літа чи наступного – буде залежати від глобальних зусиль для її стримування, сказав Чжан.

На його думку, без одночасних дій по всьому світу ті країни, які вводять жорсткі заходи, як і раніше будуть зазнавати ризику завезених інфекцій, як це відбувається в Китаї.

Чжан передбачає, що в міру поширення хвороби і збільшення числа загиблих уряди можуть змінити свої стратегії і більш жорстко ізолювати людей.

На його думку, коли стратегії всіх країн стають все більш енергійними, "ефективний контроль над пандемією – це лише питання часу".

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяЄвропаКитай
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