Три країни Європи повідомили про перші смерті у зв'язку з коронавірусом
Чехія, Північна Македонія і Чорногорія повідомили про перші смерті громадян у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеві ЗМІ.
У Чехії в неділю помер 95-річний чоловік, який жив у будинку для літніх людей, пише видання Novinky. За словами глави кризового комітету країни, пацієнт хворів низкою інших недуг.
До неділі в Чехії було зареєстровано 1120 випадків коронавірусу.
У Північній Македонії 57-річна жінка стала першою померлою у зв’язку з коронавірусом, інформує агентство MIA. Вона заразилася під час поїздки до Італії, яка має найбільше випадків у Європі. Її син теж заразився і госпіталізований у стабільному стані. Коронавірус у жінки підтвердили посмертно.
Північна Македонія підтвердила 114 випадків зараження вірусом.
У Чорногорії помер 65-річний чоловік з міста Герцег-Нові, якого в неділю привезли до лікарні в столиці Подгориці. Він помер невдовзі після госпіталізації, повідомляє RTCG. Пацієнт страждав на хронічне захворювання легенів ще до того, як заразився коронавірусом.
Чорногорія наразі зареєструвала 22 випадки коронавірусної інфекції.
Як повідомлялось, в Італії у зв’язку з коронавірусом кількість загиблих минулої суттєво зросла, але темпи зростання зменшилися у порівнянні з минулими днями.