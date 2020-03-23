В Україні місцями похолоднішає до 14° морозу

У південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах у вівторок очікуються пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла, у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 24 березня в Україні без опадів, лише вночі у Карпатах, вдень у східних областях місцями невеликий сніг. У західній та східній частинах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в Криму та на узбережжі морів від 1° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу" - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі 4-9° морозу, вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, 25-26 березня опади в Україні не очікуються. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла (в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу), на півдні країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°), у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°.

У столичному регіоні також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 25 березня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; 26 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла.