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"Хвороба білих людей": фейки перешкоджають ЄС евакуювати своїх громадян

Вівторок, 24 березня 2020, 12:10

Дезінформація в різних країнах світу перешкоджає ЄС повернути своїх громадян з-за кордону на тлі поширення коронавірусу. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це під час онлайн-зустрічі глав МЗС ЄС розповів очільник дипломатії блоку Жозеп Боррель. 

"Нас хвилює явна спроба дискредитувати Європейський Союз, зокрема навіть через стигматизацію європейських громадян за кордоном, представляючи коронавірус як свого роду "хворобу білих людей", - сказав Боррель. 

За його словами, у деяких випадках йдеться навіть про твердження, що літаки, які мають евакуювати громадян, "приносять хворобу з собою".

"Поширення дезінформації грає з життям людей. Дезінформація може вбити", - сказав він. Боррель додав, що спецпідрозділ ЄС щодо боротьби з дезінформацією виявив понад 1000 випадків, які в подекуди призводять до реальних дій із блокування евакуації. 

Зокрема, один аеропорт в Еквадорі не хотів, щоб літаки з Європи забирали європейців, побоюючись, що судна можуть принести вірус з собою. 

Наприклад, в еквадорському місті Гуаякіль місцевий мер 19 березня розпорядилась вивезти автомобілі на злітно-посадкову смугу, аби вони запобігли посадці літака Iberia, який планував репатріювати 190 громадян ЄС.

Літак прилетів з Мадрида, щоб повернути додому іспанців після того, як Еквадор закрив свої кордони для іноземних мандрівників.

Мер Гвікіля Синтія Вітері назвала репатріацію "злочинної". "Як це можливо, що ви збиралися дозволити цій команді залишитися в місті з більшістю випадків коронавируса?" вона сказала.

Після цього інциденту ЄС попросив Еквадор гарантувати доступ до його аеропортів, аби він міг повертати громадян з країн Південної Америки.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІкоронавірус
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