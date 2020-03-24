Цього тижня від -13° потепліє до +17°

В Україні 25 березня вночі очікується мороз до 13°, а вже 29 березня потепліє до +17°.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 25 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 10°; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 25 березня без опадів, уночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла. У Київській області вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

26 березня в Україні вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

27 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу (на півдні до 6° тепла), вдень 10-15° тепла. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві і столичному регіоні 26-27 березня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 26 березня вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; 27 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла.

28-29 березня в Україні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південній частині 1-7° тепла, вдень 11-17° тепла.

У Києві і Київській області також без опадів. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 11-16°.