Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цього тижня від -13° потепліє до +17°

Вівторок, 24 березня 2020, 19:32
Цього тижня від -13° потепліє до +17°

В Україні 25 березня вночі очікується мороз до 13°, а вже 29 березня потепліє до +17°.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 25 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень 3-8° тепла, на півдні країни до 10°; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 25 березня без опадів, уночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла. У Київській області вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

26 березня в Україні вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

27 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу (на півдні до 6° тепла), вдень 10-15° тепла. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві і столичному регіоні 26-27 березня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 26 березня вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; 27 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла.

28-29 березня в Україні без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південній частині 1-7° тепла, вдень 11-17° тепла.

У Києві і Київській області також без опадів. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 11-16°.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: