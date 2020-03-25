Іспанія обійшла Китай за кількістю смертей від коронавірусу: понад 700 померлих за добу

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Середа, 25 березня 2020, 13:24

Іспанія випередила Китай за кількістю жертв у зв’язку з коронавірусом і вийшла на друге місце у світі після Італії. 

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Іспанії, повідомляє "Європейська правда".

Кількість загиблих в Іспанії 25 березня сягнула 3434 осіб, тоді як в Китаї, де виникла епідемія, зафіксовано смерть 3287 осіб. В Італії, найбільш постраждалій від вірусу країні, 6 820 загиблих.

Всього за 24 години в Іспанії померли ще 738 людей у зв’язку з вірусом – це на 27% більше, ніж учора. 

Кількість заражень за добу зросла на 7 937 випадків, тобто на 20%. Загальна кількість заражень склала 47 610 осіб. 

3 166 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії,  5 367 – виписані. Це відповідно на 20% і 41% більше, ніж учора.

Уряд Іспанії сподівається, що до кінця тижня почнуть давати результат жорсткі карантинні заходи. 

Як повідомлялось, в Іспанії прокуратура почала розслідування у зв’язку випадками неналежного догляду та смерті осіб похилого віку у центрах піклування.

Теми: коронавірус Іспанія Китай жертви


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