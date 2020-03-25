Кількість хворих на COVID-19 в Києві зросла до 34 – Кличко

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Середа, 25 березня 2020, 16:21

В Києві підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у facebook

Пряма мова: "Друзі! В Києві збільшується тривожна статистика. Сьогодні вдень додалися ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.Дані ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". Кількість киян, які захворіли на COVID-19, зросла до 34 осіб".

Деталі: За словами мера, всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, - чоловiки у віці 31 рік, 36 років та 67 років.

Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Усі троє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці.

Теми: Київ коронавірус


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