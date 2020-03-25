В київських лікарнях готують окремі палати для VIP-пацієнтів – ЗМІ

Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Джерело: Bihus.Info, яке посилається на копію документа

Деталі: Причина видачі такого наказу в документі не пояснюється, але очевидно, що нею стало поширення коронавірусу. В наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, по суті – це всі чиновники високого рівня країни.

Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом переліку – 17 медзакладів, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Журналісти також зазначають, що закладам ще наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Спеціальні вимоги Департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. В них має бути по чотири людини – лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

Коло людей, які будуть користуватись VIP-режимом в наказі визначено, як "особи, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона за законом надається цілому ряду посадових осіб, зокрема – президенту, прем’єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

Водночас журналісти зазначають, що до кола "особливих" хворих персональними розпорядженнями може потрапити широке коло людей.