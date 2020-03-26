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МАУ скасовує всі регулярні рейси до 24 квітня

Четвер, 26 березня 2020, 12:22

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів на всій мережі польотів до 24 квітня включно.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті МАУ.

Призупинення польотів пов’язане із рішенням уряду оголосити режим надзвичайної ситуації по всій Україні і припинити міжнародне пасажирське авіасполучення.

Перевізник повідомив, що за цих форс-мажорних обставин через велике навантаження контакт-центр тимчасово не приймає дзвінки, тому пасажирам рекомендують наступне:

- Заповнити форму зворотного зв’язку на сайті МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесення змін до квитка;

- Надіслати запит на списання сплачених коштів на електронний ваучер https://bit.ly/33XFsit, за допомогою якого можна оформити нові квитки на сайті МАУ протягом року;

- Звертатися за місцем придбання авіаквитка, якщо його було оформлено через агентство.

"Через брак ресурсу ми не зможемо обробити всі звернення одночасно, тому просимо надсилати лише дуже термінові запити, наприклад, для оформлення авіаквитків на травень чи червень", - йдеться у повідомленні.

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Теми: авіакарантин
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