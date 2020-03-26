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У Німеччині за добу понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу

Четвер, 26 березня 2020, 14:05

У Німеччині за останню добу зареєстровано понад 7000 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість інфікованих зросла до 38 951 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Кількість загиблих за останню добу зросла на 72 до 221. За даними німецьких медиків, середній вік інфікованих – 45 років, в той час як середній вік померлих – 81 рік.

Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр сьогодні виступив із зверненням до німців і попросив їх набратися терпіння, сказавши, що заходи, спрямовані на соціальне дистанціювання, можуть тривати "можливо, тижні", і що "наша солідарність зараз важлива".

Він також похвалив німецькі лікарні за лікування італійських та французьких пацієнтів, щоб полегшити навантаження на системи охорони здоров'я в цих країнах, але додав, що хотів би бачити "більше такої конкретної солідарності в європейському дусі".

Нагадаємо, німецький уряд представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів євро, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.

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Теми: Німеччинакоронавірус
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