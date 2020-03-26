Коронавірус: країни G20 вкладуть у світову економіку понад $5 трлн

Країни G20 вкладуть у глобальну економіку більше $5 трлн для подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у заключному комюніке саміту лідерів G20, який вперше відбувся у форматі відеоконференції.

"В даний час ми вживаємо негайних і енергійних заходів з підтримки наших країн; захисту працівників, найбільш постраждалих секторів; захисту вразливих верств населення за допомогою адекватного соціального захисту. Ми вливаємо у світову економіку понад 5 трильйонів доларів у рамках цілеспрямованої бюджетної політики, економічних заходів та гарантійних схем протидії соціальним, економічним та фінансовим наслідкам пандемії" - йдеться у заяві лідерів.

Лідери пообіцяли проводити сміливу і масштабну фіскальну підтримку.

Також "двадцятка" погодилась виділити Всесвітній організації охорони здоров’я коштів на боротьбу з пандемією.

Зазначається, що країни G20 будуть виступати єдиним фронтом у боротьбі проти пандемії коронавірусу, і їх головними пріоритетами стануть "порятунок життів людей, захист їх доходів і робочих місць, збереження фінансової стабільності".

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни "Великої двадцятки" створити пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Європейська правда