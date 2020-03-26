Коронавірус: країни G20 вкладуть у світову економіку понад $5 трлн
Країни G20 вкладуть у глобальну економіку більше $5 трлн для подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.
Про це йдеться у заключному комюніке саміту лідерів G20, який вперше відбувся у форматі відеоконференції.
"В даний час ми вживаємо негайних і енергійних заходів з підтримки наших країн; захисту працівників, найбільш постраждалих секторів; захисту вразливих верств населення за допомогою адекватного соціального захисту. Ми вливаємо у світову економіку понад 5 трильйонів доларів у рамках цілеспрямованої бюджетної політики, економічних заходів та гарантійних схем протидії соціальним, економічним та фінансовим наслідкам пандемії" - йдеться у заяві лідерів.
Лідери пообіцяли проводити сміливу і масштабну фіскальну підтримку.
Також "двадцятка" погодилась виділити Всесвітній організації охорони здоров’я коштів на боротьбу з пандемією.
Зазначається, що країни G20 будуть виступати єдиним фронтом у боротьбі проти пандемії коронавірусу, і їх головними пріоритетами стануть "порятунок життів людей, захист їх доходів і робочих місць, збереження фінансової стабільності".
Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни "Великої двадцятки" створити пакет фінансової допомоги для країн, що розвиваються, для подолання наслідків пандемії коронавірусу.