Прем’єр Угорщини прийняв запрошення відвідати Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення відвідати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення МЗС за результатами відео конференції міністра Дмитра Кулеби з його угорським колегою Петером Сійярто.

"Я радий отримати від мого колеги Петера Сіярто підтвердження, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і завітає до України. Ми з нетерпінням чекаємо на його візит. Ми домовилися, що коли пандемія коронавірусу мине, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту", - заявив Дмитро Кулеба.

В ході відео конференції, зокрема, міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися найближчим часом фіналізувати угоди, підписання яких очікується під час майбутньої зустрічі лідерів держав.

Дмитро Кулеба також домовився з Петером Сіярто про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров’я, яка дозволить об’єднати зусилля двох країн задля спільної боротьби проти пандемії.

Нагадаємо, під час візиту Сійярто до Києва на початку лютого Україна та Угорщина домовилися про умови, за яких відбудеться зустріч лідерів України і Угорщини. Угорський міністр не став пов’язувати проведення переговорів на найвищому рівні із вирішенням питання мови освіти, яке він назвав "важким питанням наших відносин". Натомість Київ та Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.