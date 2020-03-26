Коронавірус в Італії: заражених знову більшає, померлих вже понад 8000

В Італії протягом останньої доби коронавірусом заразилися більше 6 тисяч людей, у попередні кілька днів темпи зростання кількості заражень були нижчими.

Як повідомляє "Європейська правда" відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 26 березня від коронавірусу в Італії померли 8165 людей, що на 662 більше, ніж вчора. В середу ввечері повідомлялося про смерть 683 людей протягом останніх 24 годин.

В цілому в Італії налічується 62 013 хворих на коронавірус, що більше, ніж вчора на 4492 людини. У середу зростання було на 3491 хворого. Зазначається, що після чотирьох днів вповільнення темпів зростання числа заражень, крива інфікувань знову пішла вгору.

Не покращилася ситуація із зараженнями і в Ломбардії, яка найбільше постраждала від вірусу. Там за останню добу виявили 2543 нових хворих. При цьому попередньої доби там зафіксували 1643 нових пацієнти, що було найменшим показником від початку епідемії.

Видужали протягом останньої доби 999 людей. Напередодні таких було 1036. Всього від початку епідемії в Італії виписали з лікарні більше 10 тисяч людей.

Пік епідемії коронавірусу в Італії знаходиться "дуже близько" і є "дуже широким, свого роду плато", сказав Фабріціо Нікастро з Національного інституту астрофізики, якого цитує Ansa. За його словами, ситуація виглядає таким чином, поки за кількістю хворих домінують домінують Ломбардія, Венето і Емілія-Романья. "Якщо ще один важливий регіон вибухне, - зазначив він, - то зрозуміло, що крива знову підніметься".