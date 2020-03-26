У Франції за добу від коронавірусу померли 365 людей, в тому числі 16-річна дівчина

У Франції протягом останньої доби від коронавірусу померло 365 людей – найбільша кількість з початку епідемії.

Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда".

З початку епідемії в країні померли 1696 людей, з них 365 протягом останньої доби, в тому числі 16-річна дівчина з паризького регіону Іль-де-Франс.

За останніми даними, в країні налічується 29 155 підтверджених випадків захворювання. Протягом доби кількість інфікованих зросла на майже 4000.

Зараз у Франції 13 904 людини госпіталізовані, в тому числі 3 375 перебувають у реанімації.

Серед найтяжчих пацієнтів 34% перебувають у віці до 60 років, 58% - у віці від 60 до 80 років.

З початку епідемії 4948 осіб видужали і виписані з лікарень.

Напередодні повідомлялося про 25 233 випадки зараження коронавірусом у Франції і про 1331 померлого.