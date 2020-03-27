За два дні на COVID-19 захворіли понад 100 000 людей

25 березня у всьому світі було зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом, 26 березня їх кількість збільшилась до 522 012.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 522 012 випадків захворювання 119 135 осіб одужало та 23 053 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 83 126 випадки зараження, у Китаї – 81 782, в Італії – 80 267, в Іспанії –57 136, Німеччині – 43 056, Ірані – 29 049, Франції – 28 923, у Південній Кореї – 9137.

Найбільше смертей внаслідок ускладнень хвороби зареєстрували в Італії – 8077 випадків. Також 4311 летальних випадків зафіксували в Іспанії. Водночас, у Німеччині, незважаючи на 43 тисячі підтверджених випадків, жертвами вірусу стали 223 особи.

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