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У ЄС не змогли домовитись, як врятувати вражену коронавірусом економіку

П'ятниця, 27 березня 2020, 07:11

У ЄС виник гострий конфлікт між найбільш ураженими коронавірусом країнами та консервативною північчю блоку щодо того, як найкраще підтримати постраждалу від пандемії економіку держав. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Лідери Європейського союзу на онлайн-саміті в четвер не змогли домовитись про масштаби підтримки, давши два тижні міністрам фінансів єврозони на розробку плану. 

Підкреслюючи, що пандемія перевіряє згуртованість блоку, Німеччина та Нідерланди заблокували заклики Італії, Іспанії та Франції видати так звані "коронаоблігації" для фінансування економічної боротьби. 

Протягом шестигодинної відеоконференції  27 лідерів ЄС сперечалися щодо створення кредитної лінії з фонду порятунку єврозони. Зрештою, вони доручили міністрам фінансів розробити деталі у найближчі два тижні.

"Деякі країни-члени ... запропонували ці "коронаоблігації". Ми говорили, що це не точка зору всіх країн-членів. І саме тому ESM (Європейський механізм стабільності) є для мене кращим інструментом", - заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після закінчення дискусії. 

Її союзник, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, сказав, що ESM стане "останнім засобом", щодо якого все ще потрібно буде узгодити умови, і що Гаага не підтримуватиме спільний борг.

ESM заявив, що кредит для урядів єврозони може бути доступний до двох років і повинен бути погашений протягом середнього періоду від 5 до 10 років.

Італія, найбільш постраждала від коронавірусу, закликала до практично необмеженої підтримки зруйнованої економіки.

"Ми повинні реагувати інноваційними фінансовими інструментами", - заявив офіс прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, другої найбільш постраждалої країни Європи, підтримав зусилля Італії. 

"Якщо ми зараз не запропонуємо єдину, потужну та ефективну відповідь на цю економічну кризу, не тільки вплив буде сильнішим, але і його наслідки триватимуть довше, і ми поставимо під загрозу весь європейський проєкт", - сказав Санчес,

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Теми: ЄСекономікакоронавірус
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