Південь Італії побоюється стати новим епіцентром коронавірусу

1764 перегляди
П'ятниця, 27 березня 2020, 09:07

У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності у зв’язку з коронавірусом, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії з півночі на південь країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тривожні сигнали надходять з таких регіонів, як Кампанія з центром у Неаполі та Лаціо з центром у Римі. На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі. 

Поки що в Кампанії зафіксовано 74 випадки смерті, у Лаціо - 95.

У відкритому листі до прем'єр-міністра Джузеппе Конте глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними", - написав він. 

У четвер прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив у Сенаті, що коронавірусна криза – це "дуже жорстке випробування і битва з півночі на південь".

Він сказав, що основну відповідальність покладає на уряд, але також свідомими повинні бути всі громадяни, дотримуючись суворих правил.

Як прогнозують аналітики, cуворі заходи призведуть до того, що Італія перейде в найглибшу рецесію за ціле покоління. Конте пообіцяв другий стимулюючий економічний пакет вартістю щонайменше 25 мільярдів євро.

Нагадаємо, у попередні кілька днів темпи зростання кількості заражень в Італії знизилися, але напередодні знову зросли.

Пік епідемії коронавірусу в Італії знаходиться "дуже близько" і є "дуже широким, свого роду плато", зазначив Фабріціо Нікастро з Національного інституту астрофізики.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Теми: Італія коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
США випередили Китай та Італію за кількістю заражень COVID-19 27 березня 2020, 00:29
У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19 26 березня 2020, 21:40
Коронавірус в Італії: заражених знову більшає, померлих вже понад 8000 26 березня 2020, 19:41
Усі новини
Головні новини
ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ — ВООЗ
В Україні зафіксовано 196 заражень коронавірусом
У світі нарахували понад півмільйона заражень Covid-19
Венедіктова визначилася із заступниками
Усі новини
Кіно

ТОП-10 найпопулярніших фільмів та серіалів від Netflix

Діти

9 простих порад, які допоможуть заохотити дітей до читання