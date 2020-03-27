Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Південь Італії побоюється стати новим епіцентром коронавірусу

П'ятниця, 27 березня 2020, 08:07

У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності у зв’язку з коронавірусом, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії з півночі на південь країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тривожні сигнали надходять з таких регіонів, як Кампанія з центром у Неаполі та Лаціо з центром у Римі. На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі. 

Поки що в Кампанії зафіксовано 74 випадки смерті, у Лаціо - 95.

У відкритому листі до прем'єр-міністра Джузеппе Конте глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними", - написав він. 

У четвер прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив у Сенаті, що коронавірусна криза – це "дуже жорстке випробування і битва з півночі на південь".

Він сказав, що основну відповідальність покладає на уряд, але також свідомими повинні бути всі громадяни, дотримуючись суворих правил.

Як прогнозують аналітики, cуворі заходи призведуть до того, що Італія перейде в найглибшу рецесію за ціле покоління. Конте пообіцяв другий стимулюючий економічний пакет вартістю щонайменше 25 мільярдів євро.

Нагадаємо, у попередні кілька днів темпи зростання кількості заражень в Італії знизилися, але напередодні знову зросли.

Пік епідемії коронавірусу в Італії знаходиться "дуже близько" і є "дуже широким, свого роду плато", зазначив Фабріціо Нікастро з Національного інституту астрофізики.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: