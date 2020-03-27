Південь Італії побоюється стати новим епіцентром коронавірусу

У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності у зв’язку з коронавірусом, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії з півночі на південь країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Тривожні сигнали надходять з таких регіонів, як Кампанія з центром у Неаполі та Лаціо з центром у Римі. На півдні країни система охорони здоров'я вважається набагато менш оснащеною, ніж на багатій півночі.

Поки що в Кампанії зафіксовано 74 випадки смерті, у Лаціо - 95.

У відкритому листі до прем'єр-міністра Джузеппе Конте глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився, що центральний уряд не надав обіцяних апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

"Існує реальна перспектива, що трагедія Ломбардії скоро стане трагедією півдня. Ми напередодні великого поширення інфекції, яке може бути нестабільними", - написав він.

У четвер прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив у Сенаті, що коронавірусна криза – це "дуже жорстке випробування і битва з півночі на південь".

Він сказав, що основну відповідальність покладає на уряд, але також свідомими повинні бути всі громадяни, дотримуючись суворих правил.

Як прогнозують аналітики, cуворі заходи призведуть до того, що Італія перейде в найглибшу рецесію за ціле покоління. Конте пообіцяв другий стимулюючий економічний пакет вартістю щонайменше 25 мільярдів євро.

Нагадаємо, у попередні кілька днів темпи зростання кількості заражень в Італії знизилися, але напередодні знову зросли.

Пік епідемії коронавірусу в Італії знаходиться "дуже близько" і є "дуже широким, свого роду плато", зазначив Фабріціо Нікастро з Національного інституту астрофізики.

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