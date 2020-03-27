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Європарламент затвердив терміновий план з підтримки економіки ЄС під час коронавірусу

П'ятниця, 27 березня 2020, 08:43

Європейський парламент схвалив три термінові пропозиції щодо надання допомоги людям і бізнесу в подоланні кризи, викликаної коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті інституції.

Пропозиції були прийняті майже одноголосно менш ніж через два тижні після того, як їх представила Єврокомісія.

Євродепутати затвердили інвестиційну ініціативу Corona Response. Вона призначена для того, щоб якомога швидше направити 37 млрд євро з доступних фондів ЄС для громадян, регіонів і країн, які найбільше постраждали від пандемії. Кошти будуть спрямовані на системи охорони здоров'я, ринки праці та інші вразливі частини економіки країн-членів ЄС.

Другий затверджений крок - розширення Фонду солідарності ЄС для покриття надзвичайних ситуацій в області суспільної охорони здоров'я. Ці заходи дозволять виділити до 800 млн. євро для європейських країн в 2020 році. Операції, що відповідають критеріям Фонду, будуть розширені для включення підтримки в разі надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, включаючи медичну допомогу, а також заходів щодо запобігання, моніторингу або контролю поширення хвороб.

Також затверджено тимчасове призупинення дії положень Європейського Співтовариства щодо слотів аеропортів. Це дозволить авіаперевізникам відмовитися від виконання порожніх рейсів під час пандемії.

Тимчасове призупинення означає, що авіакомпанії не зобов'язані використовувати свої заплановані місця для зльоту і посадки, щоб зберегти їх в наступному відповідному сезоні. Правило "використовуй або втрать" буде скасовано протягом всього літнього сезону, з 29 березня до 24 жовтня 2020 року.

Рада ЄС тепер має офіційно схвалити позицію парламенту. Вжиті заходи набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу в найближчі дні

Нагадаємо, серед лідерів ЄС виник гострий конфлікт між найбільш ураженими коронавірусом країнами та консервативною північчю блоку щодо того, як найкраще підтримати постраждалу від пандемії економіку держав. 

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Теми: ЄСкоронавірусCovid-2019економікабізнес
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