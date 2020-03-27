Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: Швеція заборонила збори більше 50 людей, в країні майже 100 померлих

П'ятниця, 27 березня 2020, 15:16

Уряд Швеції заборонив усі публічні зібрання за участі більше ніж 50 людей щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

Заборона почне діяти з найближчої неділі, за її порушення загрожує штраф і навіть ув’язнення.

"Це не загальна рекомендація, а сувора урядова заборона" - заявив глава МВС Швеції Мікаель Дамберг.

Заборона поширюється на похорони, обряди хрещення і весілля.

11 березня влада Швеції обмежила масові зібрання 500 учасниками. У шведській службі громадського здоров’я вважають, що ці заходи мали гарний ефект, однак з огляду на поширення коронавірусу їх слід розширити.

Прем’єр Швеції Стефан Льовен заявив, що попереду на країну чекають тяжкі місяці.

"Захворіє ще більше людей. Деякі компанії збанкрутують, люди втратять роботу, буде втрачено багато життів" - сказав він. Водночас, прем’єр зазначив, що уряд не може "заборонити все" і в інтересах кожного дотримуватися загальних рекомендацій.

Станом на 27 березня у Швеції від корона вірусу померли 92 людини, заражених більше 3 тисяч.

Як повідомлялося, Швеція вивозить дипломатів з країн з поганою медициною, в тому числі з України.

Теми: Швеціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Швеція
Прем’єр Швеції вірить, що Будапешт не блокуватиме її вступ у НАТО після рішення Анкари
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: