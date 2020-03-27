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В Італії новий максимум смертності: майже 1000 загиблих за добу

П'ятниця, 27 березня 2020, 18:52
В Італії новий максимум смертності: майже 1000 загиблих за добу

В Італії протягом минулої доби від корона вірусу померла рекордна кількість людей – майже тисяча.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії від корона вірусу померли 9134 людини, що на 969 більше, ніж вчора . Це найвищий ріст з початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст склав 662 людини. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.

В цілому в Італії налічується 66,414 пацієнти з коронавірусом, що на  4401 більше ніж вчора. Протягом останньої доби заразилися 5,959 людей, з них у Ломбардії - 2409. Напередодні було зафіксовано 6,153  нових зараження.

При цьому кількість тих, хто вилікувався, протягом останньої доби відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 людей, тоді як у попередні дні кількість людей, які видужали, подекуди перевищувала тисячу.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання наразі складає 26 029 осіб, з них 3732 перебувають у реанімації (+ 120, + 3,3% у порівнянні з попереднім днем), а 36 653 - у домашній ізоляції.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019жертви
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