Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія: сотні осіб судитимуться з владою через "курорт-розсадник" коронавірусу

Субота, 28 березня 2020, 15:07
Австрія: сотні осіб судитимуться з владою через курорт-розсадник коронавірусу

Через ймовірне зараження коронавірусом на австрійському курорті Ішгль сотні осіб об'єднаються для пред'явлення позову та подання заяви про злочин щодо дій влади федеральної землі Тіроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle

У колективному позові та заяві про злочин, які готує австрійське Товариство захисту прав споживачів (VSV), владі австрійської федеральної землі Тіроль закидають запізнілу реакцію на виявлені випадки зараження коронавірусом. 

Про готовність підтримати позов вже повідомили 400 осіб, понад 350 з них - німці, які відпочивали у Ішглі та Пацнаунталі.

Курорт Ішгль, за повідомленнями низки ЗМІ, вважається розсадником коронавірусу в Європі. VSV покладає відповідальність за це на главу уряду Тіролю Гюнтера Платтера, мера містечка Ішгль та власників готелів і підйомників на курорті. 

Австрійська прокуратура, однак, відмовилась починати розслідування тільки на підставі повідомлень у ЗМІ.

Владі Тіролю закидають запізнілу реакцію на дані про перші випадки коронавірусу в Ішглі, що спричинило поширення інфекції серед відпочивальників. 

Товариство VSV звернулось до людей із закликом виступити свідками у справі, в якій необхідно довести, що "із закриттям лижного курорту забарились через комерційний інтерес".

Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тіролі запровадили лише 19 березня.

Між тим у самій Австрії, а також в Німеччині, Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Великобританії та Канаді виявили сотні заражених, які відпочивали саме в Ішглі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
Усі новини...
Реклама: