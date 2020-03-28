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Коронавірус у Британії: кількість загиблих перевищила 1000

Субота, 28 березня 2020, 18:06

Минулої доби ще 260 людей із коронавірусом померли у Великій Британії, підвищивши загальну кількість смертей до 1 019 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Британії.

Переважна більшість смертей зафіксовані в Англії. 

Зараз у Великій Британії є 17 089 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Станом на ранок 28 березня у країні протестували на вірус понад 120 тисяч осіб.

Нагадаємо, коронавірусом інфікований прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Він перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок має позитивний результат тесту на коронавірус. 

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