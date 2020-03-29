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Цієї ночі Україна перейшла на літній час

Неділя, 29 березня 2020, 06:41
Цієї ночі Україна перейшла на літній час

29 березня о 3 ночі українці перевели стрілку годинника на 1 годину вперед. Таким чином було здійснено перехід на літній час.

Переведення стрілки годинника наближає адміністративний час до сонячного. 

На території України порядок обчислення часу регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу:  час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно  годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину  вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", – йдеться у документі.

Українська правда

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