"Залишайтеся вдома": прем’єр Британії надіслав листи кожній родині

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter британского премьера.

"Если очень много людей одновременно будут серьезно больны – система здравоохранения не сможет справиться с нагрузкой. Мы должны замедлить распространение болезни и уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, чтобы спасти как можно больше жизней. Именно поэтому мы даем вам одну простую инструкцию: оставайтесь дома", - пояснил Борис Джонсон.

PM @BorisJohnson is writing to every UK household to urge them to stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GMNPqEl10d