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"Залишайтеся вдома": прем’єр Британії надіслав листи кожній родині

Неділя, 29 березня 2020, 10:14
Залишайтеся вдома: прем’єр Британії надіслав листи кожній родині

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter британского премьера.

"Если очень много людей одновременно будут серьезно больны – система здравоохранения не сможет справиться с нагрузкой. Мы должны замедлить распространение болезни и уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, чтобы спасти как можно больше жизней. Именно поэтому мы даем вам одну простую инструкцию: оставайтесь дома", - пояснил Борис Джонсон. 

Британцев просят не выходить из дома без неотложных причин – только за продуктами, к врачу, для физических тренировок один раз в день, и для работы, если работать дистанционно невозможно.

Премьер отметил, что правительство будет делать все возможное, чтобы смягчить экономические последствия от карантина.

"Мы знаем, что прежде чем улучшиться – ситуация ухудшится еще больше. Но мы готовимся к этому. И чем больше мы все будем уважать ограничительные меры – тем меньше будет погибших, и тем скорее страна сможет вернуться к нормальной жизни", - написал Джонсон.

Напомним, за прошедшие сутки в Британии от коронавируса умерли еще 260 человек, общее количество смертей возросло до 1019 человек.

Всего в стране уже более 17 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Сам Борис Джонсон также заболел – о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

За игнорирование требований карантина британцев могут оштрафовать на 60 фунтов стерлингов

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинВелика Британія
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