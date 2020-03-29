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В Італії очікують завершення піку епідемії "максимум через 10 днів"

Неділя, 29 березня 2020, 12:49
В Італії очікують завершення піку епідемії максимум через 10 днів

В Італії епідемія коронавірусу наближається до піку, за тиждень очікується зниження кількості нових випадків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, країна наближається до піку епідемії нового коронавірусу.

Через тиждень, або "максимум через 10 днів", каже він, варто очікувати зниження кількості нових випадків зараження.

Сілері зазначив також, що країні "дуже не пощастило", що перші спалахи сталися саме у Ломбардії, яка є дуже економічно активним регіоном країни. 

За підсумками останньої доби, кількість загиблих від коронавірусу в Італії перевищила 10 тисяч осіб, а кількість виявлених випадків зараження досягла 92 тисяч.

Найгіршим днем стало 27 березня. Тоді за добу померли майже 1000 хворих.

Одужали від коронавірусу дещо більше людей, ніж померли – близько 12,4 тисяч.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусІталіякарантин
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