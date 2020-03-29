Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії майже сягнула 100 тисяч

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Неділя, 29 березня 2020, 19:59

Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії майже сягнула 100 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії в суботу ввечері.

Станом на вечір 29 березня, кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії досягла 97 689 осіб - на 5217 більше, ніж напередодні.

За минулу добу від коронавірусу загинули 756 осіб, загальна кількість загиблих сягнула 10 779.

Цей показник суттєво нижчий за підсумки попередніх декількох днів: у суботу повідомили про 889 загиблих за добу, у п’ятницю 27 березня – про рекордні  969 летальних випадків.

Серед регіонів, лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія. Наступні – Емілія-Романья, Венето і П’ємонт.

Станом на 29 березня, в країні одужали вже більше 13 тисячі хворих на коронавірус.

Не враховуючи загиблих і тих, хто вилікувався, в Італії сьогодні понад 73 тисячі людей з підтвердженим вірусом.

Як повідомив раніше заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

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Теми: коронавірус Італія


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