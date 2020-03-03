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СБУ заперечує версію Арахамії щодо вибухів на арсеналах у Балаклії

Вівторок, 3 березня 2020, 14:40
СБУ заперечує версію Арахамії щодо вибухів на арсеналах у Балаклії

Служба безпеки України продовжує активне розслідування обставин вибухів на військових складах у Балаклії Харківської області, основною версією слідства є диверсія.

Джерело: пресслужба СБУ у відповідь на запит "Української правди"

Дослівно: "Ініційована Службою комплексна експертиза підтвердила основну версію слідства. Згідно з висновком експерта зафіксований радіолокаційними станціями Держпідприємства "Украерорух" "проліт безпілотного літального апарату над територією Арсеналу пов'язаний з настанням подій, а саме із застосуванням (скиданням) некерованих боєприпасів по майданчиках відкритого зберігання боєприпасів".

Деталі: Напередодні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив думку, що версія про диверсію з безпілотником є політично ангажованою.

В СБУ зазначають, що детонацію на складах спричинили вибухи термобаричних боєприпасів, які були застосовані з безпілотного летального апарату.

Водночас зазначається, що слідчі не відкидають й інші версії, що призвели до вибухів на артилерійських складах, які перевіряються в ході розслідування.

Однак вказують, що версія приховування нестачі боєприпасів на суму 560 мільйонів не знайшла свого підтвердження.

Слідство встановило, що, дійсно, за результатами аудиторської перевірки від 28.02.2017 було встановлено "ризики нестачі боєприпасів" на суму 560 мільйонів гривень. Тобто на боєприпаси, які було відпущено з Арсеналу, до військових частин не надійшли у встановленому порядку документи про їх отримання та оприбуткування.

Проте вже після подій на Арсеналі шляхом зустрічних перевірок у більшості випадків було підтверджено відвантаження боєприпасів і суму "ризиків нестачі боєприпасів" зменшено до 748 тисяч гривень.

В СБУ кажуть, що сам факт підриву Арсеналу ніяк не вплинув і не міг вплинути на результати аудиторської перевірки.

Додатково: Наразі Офісом генерального прокурора підстав для подальшого здійснення розслідування іншим органом досудового слідства не встановлено.

Що передувало: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що основна версія про причини пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Балаклія Харківської області була політично ангажованою.

Арахамія зазначив, це його особиста думка: що версія про диверсію "була політично ангажованою і взагалі була фейковою".

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Передісторія:

  • У ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.
  • Арахамія очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в період з 2014 по 2018 роки в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії (Харківська обл.), Сватовому ( Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухХарківська областьарміяСБУ
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