З мосту Патона хлинув водоспад окропу: прорвало теплотрасу
На мосту імені Патона у столиці стався прорив теплотраси. Наразі КП "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження трубопроводу.
Джерело: департамент транспортної інфраструктури КМДА, сайт міськради
Дослівно: "На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає".
Деталі: Наразі "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження трубопроводу.
Ремонтні роботи планують завершити 4 березня до кінця дня.
Послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.
Діаметр трубопроводу – 600 мм. Рік введення в експлуатацію – 1962.
Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується.