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З мосту Патона хлинув водоспад окропу: прорвало теплотрасу

Вівторок, 3 березня 2020, 15:44
З мосту Патона хлинув водоспад окропу: прорвало теплотрасу

На мосту імені Патона у столиці стався прорив теплотраси. Наразі КП "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження трубопроводу.

Джерело: департамент транспортної інфраструктури КМДА, сайт міськради

Дослівно: "На мосту ім. Патона стався прорив теплотраси. На місце події виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає".

Деталі: Наразі "Київтеплоенерго" локалізувало пошкодження трубопроводу.

Ремонтні роботи планують завершити 4 березня до кінця дня.

Послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання буде припинено до близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки.

Діаметр трубопроводу – 600 мм. Рік введення в експлуатацію – 1962.

Рух транспорту на мосту на час ремонтних робіт не обмежується.

Українська правда

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Теми: Київаваріятеплокомуненерго
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