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Кандидат "Слуги народу" знялася з виборів на користь ексглави Харківської ОДА

Вівторок, 3 березня 2020, 15:53
Кандидат Слуги народу знялася з виборів на користь ексглави Харківської ОДА

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще двох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах15 березня 2020 року в окрузі №179 у Харківській області.

Джерело: пресслужба ЦВК, "Слуга народу" в Facebook

Деталі: 3 березня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Вікторію Алєксєйчук висунутої політичною партією "Слуга народу" та Діденка О.В., який балотувався у порядку самовисування.

Рішення ухвалено у зв’язку з тим, що вказані кандидати відмовились від балотування.

Партія "Слуга народу" пояснила, що їхній кандидат Алєксєйчук знялася зв виборів на користь колишньої очільниці Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, яка балотується в цьому окрузі.

Світличну пов’язують із Ігорем Райніним, який займав посаду голови Адміністрації президента Петра Порошенка. Після його переїзду до Києва, вона зайняла посаду очільниці Харківської облдержадміністрації.

В листопаді 2019 року Райніна обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Наразі у проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року братимуть участь 37 кандидатів.

Що було раніше: 13 грудня 2019 року Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.

Українська правда
Теми: вибориЦВКХарківська область
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