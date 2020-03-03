Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще двох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах15 березня 2020 року в окрузі №179 у Харківській області.

Джерело: пресслужба ЦВК, "Слуга народу" в Facebook

Деталі: 3 березня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати Вікторію Алєксєйчук висунутої політичною партією "Слуга народу" та Діденка О.В., який балотувався у порядку самовисування.

Рішення ухвалено у зв’язку з тим, що вказані кандидати відмовились від балотування.

Партія "Слуга народу" пояснила, що їхній кандидат Алєксєйчук знялася зв виборів на користь колишньої очільниці Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної, яка балотується в цьому окрузі.

Світличну пов’язують із Ігорем Райніним, який займав посаду голови Адміністрації президента Петра Порошенка. Після його переїзду до Києва, вона зайняла посаду очільниці Харківської облдержадміністрації.

В листопаді 2019 року Райніна обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Наразі у проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року братимуть участь 37 кандидатів.