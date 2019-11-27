Ексглава адміністрації Порошенка очолив осередок ОПЗЖ

Ексглаву адміністрації п'ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Райніна обрали головою харківської обласної організації "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в керівництві ОПЗЖ, KharkivToday

Деталі: Призначення відбулося 27 листопада в партійному офісі осередку в Харкові.

Сам Райнін також підтвердив своє призначення кореспонденту УП в месенджері.

Місцеве видання KharkivToday оприлюднило відео з закритого засідання з виступом Райніна, під час якого він дякував новому патрону - Юрію Бойку за підтримку, і заявив про плани на місцеві вибори.

Пряма мова: "Тут потрібно застосувати зусилля, відкинути ті чи інші амбіції, ті чи інші, якісь інші моменти, об'єднуватися, йти, перемагати в місцеві ради, для того, щоб бути корисними, потрібними для звичайної людини, для пересічного українця. Можу вас запевнити, що всі мої сили і вміння, досвід будуть підпорядковані цій меті. У кожному з вас я бачу свого друга, партнера, товариша і ви мене теж не розчаровуйте. Дякую за підтримку, Юрій Анатолійович, спасибі ще раз".

Як писала УП, Райніна не цікавили київські пости чи крісло президента. Його інтереси були куди більш конкретними – контроль області.

Про його плани на місце керівника місцевого осередку партії Льовочкіна-Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" йшлося в матеріалі "Життя колишніх. Чим займаються люди Порошенка: Ложкін і Райнін".

Зазначалося, що на початку жовтня глава МВС Аваков "відмовив" Райніна від ідеї переходити до ОПЗЖ. Але в листопаді співрозмовники у партії Льовочкіна не виключали, що їхні лави можуть таки поповнитись главою адміністрації Порошенка.

Довідково: 46-річний уродженець Харкова Райнін є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління, заслужений економіст України.

25 жовтня 2015 року обраний депутатом Харківської обласної ради VII скликання.

Довший час працював у Харківській облдержадміністрації.

З 17 листопада 2014 року по 3 лютого 2015 - заступник глави Адміністрації президента України.

Потім до серпня 2016 року очолював Харківську обласну державну адміністрацію.

З 31.08.2016 по 19.05.2019 був главою Адміністрації президента України.