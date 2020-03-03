Новим генпрокурором може стати нардеп зі "Слуги народу" Іонушас – джерела

Новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах і партії "Слуга народу"

Деталі: Шанси Рябошапки залишати за собою крісло генпрокурора до останнього були високими. Все змінилося після його зустріч із послами G7. За даними УП, це обурило президента Володимира Зеленського, який остаточно вирішив провести звільнення.

Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн «Великої Сімки» (G7) з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу Генерального прокурора. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 3, 2020

Наразі до голови Офіса президента Андрія Єрмака начебто прийшли посли G7, які домовляються щодо директора НАБУ Артема Ситника і Рябошапки.

За словами співрозмовників, Рябошапка 4 березня повинен прозвітувати в Раді, на що йому за регламентом виділили лише 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, яка вже зареєстрована.

Довідково: Іонушас – юрист, 1979 року народження, закінчив Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах. Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента у 2019 році.