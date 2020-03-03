У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Рябошапки

У парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Джерело: проєкт постанови на сайті Ради

Деталі: Текст та пояснювальна записка документу наразі відсутні. Проєкт постанови переданий на розгляд керівництву Ради.

Ініціатори відставки генпрокурора – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", а також від "Опозиційної платформи - За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

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