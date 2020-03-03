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У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Рябошапки

Вівторок, 3 березня 2020, 16:40
У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Рябошапки

У парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Джерело: проєкт постанови на сайті Ради

Деталі: Текст та пояснювальна записка документу наразі відсутні. Проєкт постанови переданий на розгляд керівництву Ради.

Ініціатори відставки генпрокурора – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", а також від "Опозиційної платформи - За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
  • 3 березня повідомлялося, що серед депутатів так званої групи Коломойського-Авакова почали розповсюджувати тези, за допомогою яких 4 березня намагатимуться звільнити прем'єр-міністра Олексія Гончарука, директора НАБУ Артема Ситника та Рябошапку.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРябошапказвільнення
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