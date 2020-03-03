Збірна України у Лізі націй отримала в суперники грандів

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Вівторок, 3 березня 2020, 19:51

Збірна України зіграє в груповому турнірі Ліги націй в Лізі А з потужними суперниками.

Жеребкування пройшло в Амстердамі у вівторок 3 березня.

Українська команда потрапила до групи 4 разом з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Матчі групового турніру в Лізі націй пройдуть з 3 вересня по 17 листопада 2020 року. Переможці чотирьох груп у Лізі А вийдуть у фінальну частину Ліги націй, що пройде у червні 2021 року.

Нагадаємо, що минулого сезону збірна України виграла свою групу в Лізі В і піднялася до елітного дивізіону – Ліга А.

Перед жеребкуванням турніру підопічні Андрія Шевченка в Лізі А знаходилися в третьому кошику. За форматом турніру в групі команди зіграють між собою в домашніх матчах та на виїзді.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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