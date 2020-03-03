Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський назвав Авакова одним з найефективніших урядовців

Вівторок, 3 березня 2020, 19:47

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитись на посаді

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції кілька депутатів обурювалося, чому президент не звільняє Авакова, оскільки, коли формувався уряд в серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

На це Зеленський сказав: "він один із найефективніших урядовців"

Що було раніше: Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначували на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні при новій владі.

Читайте також: "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковЗеленськийКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: