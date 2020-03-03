Зеленський назвав Авакова одним з найефективніших урядовців

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Вівторок, 3 березня 2020, 20:47

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" заявив, що міністр МВС Арсен Аваков має залишитись на посаді

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції кілька депутатів обурювалося, чому президент не звільняє Авакова, оскільки, коли формувався уряд в серпні 2019 року, він заявляв, що Аваков залишається на посаді тимчасово.

На це Зеленський сказав: "він один із найефективніших урядовців"

Що було раніше: Арсена Авакова призначили міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і перепризначували на посаду 29 серпня 2019 року. Він один з двох міністрів попереднього уряду, який залишився в Кабміні при новій владі.

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Теми: Аваков Зеленський Кабінет міністрів


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