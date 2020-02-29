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Для чого Зеленський збирає Верховну Раду позачергово: офіційно

Субота, 29 лютого 2020, 17:16
Для чого Зеленський збирає Верховну Раду позачергово: офіційно

На позачерговому засіданні Верховної Ради, що відбудеться 4 березня, серед іншого планується розгляд  питань про Кабінет міністрів та діяльність силовиків у сфері подолання корупції та зміцнення правопорядку.

Джерело: повідомлення інформаційного управління апарату ВР про порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 

Дослівно: "29 лютого президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання ВР".  

Деталі: Зокрема, п'ятим та шостим пунктами повідомлення передбачається, що в ході засідання буде розглянуто питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку. 

Також на позачерговому засіданні заплановано розгляд проекту закону про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях (реєстр. № 3003П); проект закону про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил), (реєстр. № 3015П).

В ході засідання планується розглянути проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між урядом України та урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України (реєстр. № 0025У) та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції" (друге читання) (реєстр. № 2500Д). 

Що передувало: 

28 лютого президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання ВР, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.

Верховна Рада збереться о 16 годині 4 березня.

За інформацією співрозмовників УП в Офісі президента, на позачерговому засіданні ВР, скоріш за все, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаКабінет міністрівЗеленськийМВСГенпрокуратура
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