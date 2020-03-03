В ОАСК не знають, хто подав позов Гончарука

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Вівторок, 3 березня 2020, 22:28

Сторінку сайту Окружного адміністративного суду Києва, на якій повідомлялось про позов прем’єра Олексія Гончарука проти спікера парламенту Дмитра Разумкова, видалили, нібито до з’ясування особи заявника.

Джерело: Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у Facebook

Пряма мова: "У зв’язку із появою на сайті Кабміну повідомлення про те, що Гончаруком така заява до суду не подавалась, новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника".

Деталі: Вовк заявив, що після оприлюднення пресслужбою ОАСК повідомлення про позов сайт нібито не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати.

Що цьому передувало:

  • Пресслужба ОАСК повідомила, що суду надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.
  • Тим часом прессекретар Гончарука Діана Давітян заявила УП, що це неправда.
  • Згодом таку ж інформацію оприлюднили на сайті Кабміну.
  • Після цього всього з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука.

Українська правда
Теми: Окружний адмінсуд Гончарук


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