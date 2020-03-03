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В ОАСК не знають, хто подав позов Гончарука

Вівторок, 3 березня 2020, 21:28
В ОАСК не знають, хто подав позов Гончарука

Сторінку сайту Окружного адміністративного суду Києва, на якій повідомлялось про позов прем’єра Олексія Гончарука проти спікера парламенту Дмитра Разумкова, видалили, нібито до з’ясування особи заявника.

Джерело: Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у Facebook

Пряма мова: "У зв’язку із появою на сайті Кабміну повідомлення про те, що Гончаруком така заява до суду не подавалась, новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника".

Деталі: Вовк заявив, що після оприлюднення пресслужбою ОАСК повідомлення про позов сайт нібито не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати.

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Що цьому передувало:

  • Пресслужба ОАСК повідомила, що суду надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.
  • Тим часом прессекретар Гончарука Діана Давітян заявила УП, що це неправда.
  • Згодом таку ж інформацію оприлюднили на сайті Кабміну.
  • Після цього всього з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука.

Українська правда

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Теми: ОАСКГончарук
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