В ОАСК не знають, хто подав позов Гончарука

Сторінку сайту Окружного адміністративного суду Києва, на якій повідомлялось про позов прем’єра Олексія Гончарука проти спікера парламенту Дмитра Разумкова, видалили, нібито до з’ясування особи заявника.

Джерело: Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у Facebook

Пряма мова: "У зв’язку із появою на сайті Кабміну повідомлення про те, що Гончаруком така заява до суду не подавалась, новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника".

Деталі: Вовк заявив, що після оприлюднення пресслужбою ОАСК повідомлення про позов сайт нібито не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати.

Що цьому передувало: