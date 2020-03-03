Відставку Кабміну хочуть зупинити через суд від імені Гончарука: він каже, що непричетний
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява від імені прем’єра Олексія Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.
Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, УП, пресслужба Кабміну
Деталі: Заявник просить заборонити голові ВРУ Дмитру Разумкову до винесення судового рішення включати до порядку денного позачергового пленарного засідання 4 березня питання про відставку прем'єр-міністра України та/або звільнення будь-кого з членів Кабміну, а також голосувати за це питання.
У суді зазначають, що наразі вирішується питання наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
Станом на 21:44 3 березня сторінка з сайту суду видалена.
Тим часом прес-секретар Гончарука Діана Давітян заявила УП: "Це неправда, прем‘єр не подавав до суду".
Дослівно з пресслужби уряду: "Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності".
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Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.
- Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.