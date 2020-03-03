Відставку Кабміну хочуть зупинити через суд від імені Гончарука: він каже, що непричетний

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Вівторок, 3 березня 2020, 20:19

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява від імені прем’єра Олексія Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, УП

Деталі: Гончарук просить заборонити голові ВРУ Дмитру Разумкову до винесення судового рішення включати до порядку денного позачергового пленарного засідання 4 березня питання про відставку прем'єр-міністра України та/або звільнення будь-кого з членів Кабміну, а також голосувати за це питання.

У суді зазначають, що наразі вирішується питання наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

 

Тим часом прес-секретар Гончарука Діана Давітян щойно заявила УП: "Це неправда, прем‘єр не подавав до суду".

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.

Українська правда
Теми: Гончарук Окружний адмінсуд відставка


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