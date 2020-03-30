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У Польщі чоловік 3 дні прожив у машині, бо боявся заразити коронавірусом сім'ю

Понеділок, 30 березня 2020, 11:23
У Польщі чоловік 3 дні прожив у машині, бо боявся заразити коронавірусом сім'ю

Житель міста Острув-Великопольський прожив у машині три дні, чекаючи на результат тесту на коронавірус, бо не хотів піддавати ризику свою сім'ю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Чоловік, повертаючись додому з-за кордону, почувався недобре, і по приїзді до міста відразу вирушив до лікарні. Медики його оглянули і діагностували бронхіт. У нього також взяли мазок для тестування на коронавірус, видали рецепт, і відправили додому.

Але замість того, щоб повертатися додому, він поїхав до місцевої санітарно-епідеміологічної станції, щоб довідатись, де йому чекати на результат тесту. Чоловік заявив, що не хоче їхати додому, щоб не наражати на небезпеку членів своєї сім'ї.

"Його не можна було відправити на карантин, тому що у нього був бронхіт, і жоден пацієнт (за таким діагнозом - Ред.) не скеровується на карантин. Оскільки у нього були недостатні симптоми для підозри на коронавірусну інфекцію, його не можна було госпіталізувати в інфекційне відділення", - пояснив керівник санітарно-епідеміологічної станції Анджей Білінський. 

За його словами, чоловіку сліду було виспатися, зігрітися, випити чай з лимоном і не покидати ліжко, поки він не одужає та не отримує результат тесту на COVID-19. 

Співробітники санітарно-епідеміологічного центру протягом трьох днів, поки чоловік жив у машині, наглядали за ним. 

Результат тесту на COVID-19 зрештою виявився негативним і чоловік повернувся додому. 

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Теми: ПольщакоронавірусCovid-2019
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