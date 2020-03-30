Готелям пропонують взяти туристів на обсервацію за бюджетні кошти

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Понеділок, 30 березня 2020, 12:27

Міністерство культури, молоді та спорту розіслало українським готелям листи з пропозицією підключитися до розселення прибулих з-за кордону іноземців і українців на 14 днів резервації, оплачуваної державою.

Джерело: лист Головного управління туризму директорату туризму Мінкультури, молоді та спорту, копія якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Державою розглядається можливість поселення людей, які повернуться, в засобах розміщення для обсервації (з 3 квітня 2020 року). Умови поселення наступні: на 14 днів одномісне поселення для тих, хто повернувся індивідуально, і 2-4 місні номери для сімейних пар або сімей з дітьми".

Деталі: Згідно з листом, базові умови розміщення включають стандартне одномісне поселення, оплачуване державою, вартістю EUR99 за 14 днів. Передбачені варіанти одномісного покращеного (EUR149) або VIP-поселення (EUR199), які оплачуються самостійно.

Крім того, передбачена доплата за додаткове місце для сімейних пар - EUR59 з людини, за дітей (3-4 місне поселення) - EUR29 євро з людини.

У вартість проживання має входити трансфер від кордону в готель. Пакет не включає харчування, яке оплачується самостійно в готелі. Пропозиції розміщення приймаються до 30 березня.

У листі також вказані бажані вимоги до об'єктів для резервації: великі готельні комплекси, бази відпочинку, санаторії з територією навколо, де проживаючі зможуть гуляти в кількості до 10 осіб одночасно, наявність індивідуальних санвузлів в номерах.

Серед вимог - можливість забезпечити харчування для проживаючих в ланчбоксах і одноразовому посуді з доставкою в номер (вартість триразового харчування від 100 грн для економ-варіанту і можливість вибрати кілька варіантів), згода на роботу в індивідуальному захисті.

У пріоритеті - об'єкти, розташовані в прикордонних областях, Києві та прилеглих районах.

Що передувало: 29 марта стало відомо, що уряд прийняв рішення про примусову 14-денну обсервацію українців, яких повертатимуть спеціальними рейсами (рішення по кожному випадку евакуації ухвалюватимуть окремо по кожному випадку).

З 28 березня українські кордони закриті для пасажирського сполучення: українці можуть перетинати їх на своєму автотранспорті або пішки.

Теми: коронавірус карантин


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