Ходити лише поодинці: Польща посилила карантин

Уряд Польщі оголосив про нові обмеження в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В публічних місцях, за новими правилами, між людьми має зберігатися дистанція у два метри, що на практиці означає можливість переміщатися виключно поодинці.

Посилення правил не стосується ситуації, в якій родич супроводжує неповнолітнього чи поряд з неповносправним йде його опікун.

Нові обмеження також стосуються кількості покупців в магазинах чи клієнтів у банку – максимум три людини на одну касу.

Також уряд постановив, що з 10.00 до 12.00 доступ у магазини, аптеки і інші служби буде відкритий лише для людей старше 65 років.

Також від 2 квітня починає діяти вимога робити покупки виключно у одноразових рукавичках, які можна буде взяти при вході до магазину.

Крім того, уряд запроваджує обмеження доступу до парків, бульварів, скверів, пляжів та інших місць відпочинку.

Раніше голова канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик заявив, що останні вихідні продемонстрували необхідність запровадження додаткових обмежень.

У Польщі зафіксовано більше 2100 заражень коронавірусом, 31 людина померла.