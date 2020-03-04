Freedom House: Рівень свободи в Україні потягнувся вгору

В Україні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 2 пункти покращилася ситуація зі свободою.

Джерело: звіт правозахисної організації Freedom House

Дослівно: "Україна провела ряд позитивних реформ після повалення президента Віктора Януковича в 2014 році. Однак корупція залишається повсюдною і ініціативи по боротьбі з нею реалізуються лише частково. Часто здійснюються напади на журналістів, активістів громадянського суспільства та представників груп меншин, а дії поліції часто неадекватні.

Росія окупувала автономний український регіон Крим, в який вона вторглася після повалення Януковича, і її військові підтримують озброєних сепаратистів на сході Донбасу".

Деталі: В той же час в звіті позитивно оцінили рівень свободи в Україні, ґрунтуючись на демократичних виборах 2019 року, де переміг Володимир Зеленський.

Україна піднялася у рейтингу на 2 пункти в порівнянні зі звітом 2019 року: 60 - в 2019, 62 - у 2020 році.

Політичні права оцінили в 27 пунктів з 40, а громадянську свободу – в 35 з 60.

З такою оцінкою Україна належить до країн із статусом "частково вільні".

З 195 оцінених країн і територій 83 (43%) визнали "вільними", 63 (32%) "частково вільними", а 49 (25%) - "невільними".