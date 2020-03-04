На Донбасі важко поранили бійця

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Середа, 4 березня 2020, 13:11

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав важкого поранення.

Джерело: зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку.

За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення".

Деталі: Відзначається, що з початку доби, 4 березня, з 6.20 упродовж півгодини бойовики зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції ООС неподалік Кримського.

А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм біля Оріхового.

В обох випадках військові відповіли бойовикам із озброєння, не забороненого домовленостями.

Нагадаємо: 

  • 3 березня на Донбасі загинув 1 військовослужбовець ООС, 5-ро отримали поранення.

Українська правда


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