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Комітет відправив у Раду постанову про недовіру Рябошапці

Середа, 4 березня 2020, 13:54
Комітет відправив у Раду постанову про недовіру Рябошапці

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Джерело: засідання комітету з питань правоохоронної діяльності

Деталі: За винесення такої постанови в зал парламенту проголосували 17 з 25 членів комітету, 2 проголосували проти, 4 утрималися.

Що цьому передувало: Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.

За словами співрозмовників, Рябошапка 4 березня повинен прозвітувати в Раді, на що йому за регламентом виділили лише 5 хвилин, після чого парламент підтримає постанову про недовіру генпрокурору, яка вже зареєстрована.  

Українська правда

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Теми: РябошапкаОфіс генпрокурора
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